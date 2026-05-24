Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс официально откроется 2 июня

В тестовом режиме железная дорога Баку-Тбилиси-Карс функционирует уже на протяжении девяти лет. Официально она будет открыта на следующей неделе.

Официальное открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс запланировано на следующий вторник, 2 июня. Об этом пишут грузинские средства массовой информации.

Презентация состоится на станции Ахалкалаки (Грузия). На торжественной церемонии будут присутствовать официальные лица из всех трех стран – Грузии, Азербайджана и Турции.

Напомним, протяженной упомянутой железнодорожной ветки составляет 827 км, 213 км из которых проходит по грузинской территории. Строительство грузинского участка железнодорожной ветки осуществлялось за счет кредита Азербайджана в $775 млн. Заем планируется погасить за счет доходов, полученных в результате эксплуатации проекта.