Армения объявила о запуске железнодорожного сообщения с ЕС

Железная дорога Ахалкалаки – Карс открылась для экспорта из Армении и импорта в Армению, сообщил премьер республики. Он отметил, что это знаковое событие для Армении.

Армения установила железнодорожное сообщение с Евросоюзом. Об этом написал на своих страницах в социальных сетях Никол Пашинян, премьер-министр страны.

Он уточнил, что теперь республика может воспользоваться железной дорогой между Грузией и Турцией для экспорта и импорта товаров.

"Рад сообщить, что железная дорога Ахалкалаки (Грузия) – Карс (Турция), подобно железной дороге Азербайджан, теперь открыта для экспорта из Армении и импорта в Армению"

– армянский премьер

Глава правительства РА отметил, что это знаковое событие для Армении.

"Это большое событие в экономической жизни нашей страны. Благодарю турецких и грузинских партнеров"

– Никол Пашинян

Он напомнил, что сегодня Армения связана железной дорогой с Россией через территорию Грузии и Азербайджана, а также с Китаем через Россию и Казахстан.

"Теперь, через территорию Грузии и Турции, также и с Евросоюзом. В ближайшее время (запланировано – прим. ред.) открытие железных дорог Армения - Турция, Армения - Азербайджан, а также Армения - Иран через Нахичевань"

– глава армянского правительства

Напомним, выступая 24 мая на встрече с избирателями, Никол Пашинян заявил, что Армения рассчитывает ввести безвизовый режим с Евросоюзом в течение ближайших двух лет.