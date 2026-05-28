Вестник Кавказа

Иран и США пока не обсуждают ядерную программу ИРИ – МИД

Знак радиации
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Тегеран и Вашингтон, заявили в МИД Ирана, в ходе текущих переговоров не касаются темы иранской ядерной программы.

Американо-иранские переговоры на данном этапе не затрагивают проблему ядерной программы Ирана, сообщил представитель МИД ИРИ Эсмаил Багаи.

Таким образом он прокомментировал заявления американского президента Дональда Трампа, который утверждает обратное.

Представитель МИД Ирана подчеркнул, что сейчас стороны уделяют приоритетное внимание теме окончания войны.

"Никаких детальных обсуждений касательно программы обогащения или имеющегося обогащенного урана не ведется"

– Эсмаил Багаи

Дипломат также уточнил, что стороны еще обмениваются сообщениями, и окончательно текст соглашения еще не утвержден.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
495 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.