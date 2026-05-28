Иран и США пока не обсуждают ядерную программу ИРИ – МИД

Американо-иранские переговоры на данном этапе не затрагивают проблему ядерной программы Ирана, сообщил представитель МИД ИРИ Эсмаил Багаи.
Таким образом он прокомментировал заявления американского президента Дональда Трампа, который утверждает обратное.
Представитель МИД Ирана подчеркнул, что сейчас стороны уделяют приоритетное внимание теме окончания войны.
"Никаких детальных обсуждений касательно программы обогащения или имеющегося обогащенного урана не ведется"
– Эсмаил Багаи
Дипломат также уточнил, что стороны еще обмениваются сообщениями, и окончательно текст соглашения еще не утвержден.