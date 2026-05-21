Вестник Кавказа

Русский драматический театр потушили в Махачкале

Русский драматический театр потушили в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пожар произошел сегодня в Русском драматическом театре имени М. Горького в столице Дагестана, он был очень быстро потушен.

Возгорание случилось сегодня в Русском драматическом театре имени М. Горького в Махачкале, рассказали в МЧС Дагестана.

В ведомстве отметили, что ЧП началось в цехе реквизита. Площадь пожара достигла 50 кв м.

Позже врио министра культуры Зарема Бутаева рассказала, что благодаря своевременной реакции оперативных служб, которые быстро прибыли на место событий, возгорание было потушено, при этом никто не пострадал, пишет ТАСС.

"Пострадавших нет. Театр продолжает работу, с минуты на минуту начнется мероприятие к 100-летию народного писателя республики Мусы Магомедова"

– Зарема Бутаева

Как сообщили в ГУ МЧС России по республике, пожар локализован.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
880 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.