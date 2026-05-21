Русский драматический театр потушили в Махачкале

Пожар произошел сегодня в Русском драматическом театре имени М. Горького в столице Дагестана, он был очень быстро потушен.

Возгорание случилось сегодня в Русском драматическом театре имени М. Горького в Махачкале, рассказали в МЧС Дагестана.

В ведомстве отметили, что ЧП началось в цехе реквизита. Площадь пожара достигла 50 кв м.

Позже врио министра культуры Зарема Бутаева рассказала, что благодаря своевременной реакции оперативных служб, которые быстро прибыли на место событий, возгорание было потушено, при этом никто не пострадал, пишет ТАСС.

"Пострадавших нет. Театр продолжает работу, с минуты на минуту начнется мероприятие к 100-летию народного писателя республики Мусы Магомедова"

– Зарема Бутаева

Как сообщили в ГУ МЧС России по республике, пожар локализован.