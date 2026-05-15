В Дагестане более 30 тыс жителей получили компенсации после наводнений

Более 30 тыс жителей Дагестана получили компенсации после весенних паводков, оказание финансовой помощи пострадавшим от стихии продолжается.

В Республике Дагестан более 32 тыс пострадавших от паводка жителей получили материальную помощь. Об этом сообщило МЧС Дагестана на своей странице в соцсети.

За последнюю неделю финансовую поддержку перечислили 6,4 тыс человек, при этом в МЧС сообщили о полном восстановлении инфраструктуры в районах затопления.

Всего от пострадавших жителей республики поступило свыше 274 тыс заявлений на оказание материальной помощи. Специалисты обработали более 179 тыс обращений, что составляет 65%.

Единовременную финансовую поддержку получат 58 тыс утративших имущество граждан в Дагестане и Чечне. Общий объем выделенных средств составляет более 1,1 млрд рублей.

Напомним, весной 2026 года сильные дожди спровоцировали наводнение на Северном Кавказе. Стихия повредила более 10 тыс жилых домов, из которых 1,6 тыс требуют капитального ремонта.

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил Министерству строительства, Министерству финансов и Министерству экономического развития подготовить механизмы переселения граждан из оползневых зон. Разработанные совместно с властями Дагестана меры поддержки необходимо к 15 июля включить в государственную программу по обеспечению населения доступным и комфортным жильем.