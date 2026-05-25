Ильхам Алиев и Масуд Пезешкиан поздравили друг друга с праздником Гурбан

Ильхам Алиев и Масуд Пезешкиан провели телефонный разговор. Пезешкиан поблагодарил главу Азербайджана за гуманитарную поддержку в сложный момент военного конфликта.

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Главы государств поздравили друг друга со священным праздником Гурбан, направив добрые пожелания народам Азербайджана и Ирана.

Кроме того, Пезешкиан выразил благодарность лидеру АР за гуманитарную помощь, которую Азербайджан отправил в Иран во время конфликта. Ильхам Алиев отметил, что страны остаются рядом даже в трудные времена.

Главы государств также высказались о развитии диалога двух стран.