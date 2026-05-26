РФ и Казахстан обсуждают расширение транзита нефти и газа в Китай

Россия и Казахстан ведут переговоры по вопросам совместного строительства транзитного газопровода и масштабного увеличения объемов транзита нефти в Китай.

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил о переговорах с РФ по строительству газопровода и увеличению транзита нефти в Китай. Об этом он заявил в ходе беседы с журналистами.

Казахстан готов предоставить все гарантии для прокладки газопровода в Китай мощностью до 35 млрд куб м через казахстанскую территорию. По словам Ерлана Аккенженова, запуск газопровода позволит полностью обеспечить газом северные и восточные регионы Казахстана.

Соглашение об увеличении транзита нефти из РФ в Китай на 2,5 млн тонн планируется подписать во время государственного визита президента РФ Владимира Путина в Казахстан.

Отсутствие точных расчетов по транзиту нефти Ерлан Аккенженов объяснил необходимостью дождаться подписания базовых документов. Увеличению объемов перекачки нефти должна предшествовать оценка стоимости расширения нефтепровода.