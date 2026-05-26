США вывели из-под антироссийских санкций 11 человек и два танкера

Одиннадцать физлиц и два танкера выведены из черных списков США против РФ, говорится в сообщении на сайте Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

Из него следует, что санкции более не распространяются на бывшего депутата Госдумы, исследователя Арктики Артура Чилингарова, скончавшегося в 2024 году; экс-сенатора от Нижегородской области Владимира Лебедева, ушедшего из жизни в 2023-м; бывшего члена Совфеда от Мурманской области Татьяны Сахаровой (умерла в 2025 году) и ряда других бывших законодателей России.

Также под рестрикциями больше не находятся танкеры LINDA и "LADY D".

В общей сложности, уточнили в Минфине, из санкционных списков вычеркнуты 76 позиций, потерявших актуальность, в частности, "умершие лица и списанные или выведенные из эксплуатации суда". Кроме России, мера коснулась санкций против представителей ряда других стран, в том числе Ирака, Сирии, Кыргызстана, Катара, Саудовской Аравии, Бахрейна.