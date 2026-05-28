Россия позволила Армении не платить по СПОТ до 1 июля

Армения, Кыргызстан и Казахстан освобождены от выплат по СПОТ в течение 30 дней, Беларусь – в течение 92 дней. Экспортеры из других стран начнут платить уже завтра.

Россия с понедельника 1 июня вводит новую норму работы с импортом: иностранные предприятия, экспортирующие товары на российский рынок, будут обязаны выплачивать деньги по Системе подтверждения ожидания товара (СПОТ). Данные платежи равны сумме НДС и акциза на товар и возвращаются предприятию, как только оно продаст экспортированный товар в России. Это необходимо для обеспечения налогового учета всех импортируемых РФ товаров.

Для стран-участниц ЕАЭС, включая Армению, введен льготный период: наряду с армянскими предприятиями компании из Казахстана и Кыргызстана могут не выплачивать деньги по СПОТ до 1 июля, а фирмы из Беларуси – до 1 сентября. Об этом Интерфаксу сообщили в аппарате заместителя председателя правительства России Дмитрия Григоренко.

Система СПОТ тестировалась в течение двух месяцев, в ее работу были внесены изменения для лучшего функционирования. В частности, от выплат освобождены компании, находящиеся в особом реестре добросовестных предприятий.