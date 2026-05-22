AZAL восстановил летние рейсы из Гянджи в Санкт-Петербург

Из-за сезонного роста спроса на полеты в Санкт-Петербург AZAL вновь организовал рейсы в этот российский город из Гянджи. Самолеты будут летать каждую субботу на протяжении лета.

Азербайджанская авиакомпания AZAL проинформировала о возвращении в расписание полетов рейсов из Гянджи, второго по населению города Азербайджанской Республики, в Санкт-Петербург.

Рейс Гянджа-Санкт-Петербург является сезонным и традиционно запускается AZAL с приближением лета для того, чтобы обеспечить сезонный туристический спрос на посещение северной столицы РФ.

Первый рейс Гянджа-Санкт-Петербург уже находится в воздухе – он вылетел два часа назад из гянджинской авиагавани. Расчетное время полета – 4 часа 20 минут.

Согласно данным AZAL, рейсы будут еженедельными, по субботам. В продаже есть билеты на 6 июня.

Отметим, что AZAL осуществлял рейсы по маршруту Гянджа-Санкт-Петербург на протяжении всего прошлого лета.