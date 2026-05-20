AZAL возобновил рейсы Баку – Нахчыван

AZAL снова отправляет лайнеры из Баку в Нахчыван. Ранее полеты были прерваны из-за погодных условий.

Авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) возобновила рейсы по маршруту Баку – Нахчыван – Баку. Ранее полеты были временно прерваны из-за сложной погодной ситуации.

В AZAL отметили, что в регионе сохраняются сложные погодные условия, однако угрозы безопасности нет. Рейсы будут возобновлены, однако возможны корректировки графика полетов, о чем компания сообщит.

Отметим, что в начале месяца AZAL восстановил воздушный мост между Баку и Тель-Авивом. Полеты в столицу Израиля не осуществлялись в течение последних месяцев.