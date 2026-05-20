Вестник Кавказа

AZAL возобновил рейсы Баку – Нахчыван

AZAL возобновил рейсы Баку – Нахчыван
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
AZAL снова отправляет лайнеры из Баку в Нахчыван. Ранее полеты были прерваны из-за погодных условий.

Авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) возобновила рейсы по маршруту Баку – Нахчыван – Баку. Ранее полеты были временно прерваны из-за сложной погодной ситуации. 

В AZAL отметили, что в регионе сохраняются сложные погодные условия, однако угрозы безопасности нет. Рейсы будут возобновлены, однако возможны корректировки графика полетов, о чем компания сообщит. 

Отметим, что в начале месяца  AZAL восстановил воздушный мост между Баку и Тель-Авивом. Полеты в столицу Израиля не осуществлялись в течение последних месяцев.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1040 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.