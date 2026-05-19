Билеты на возрожденный поезд Баку-Тбилиси-Баку поступили в продажу

Пассажирам стали доступны билеты на возвращенные в расписание поезда Баку-Тбилиси-Баку, сообщили в компании "Азербайджанские железные дороги".

"Билеты можно приобрести на официальном сайте АЖД (ticket.ady.az), в приложении ADY Mobile и железнодорожных кассах"

– АЖД

В сообщении уточняется, что пассажиры могут отправиться по данном маршруту в вагонах разных классов. Это комфорт, комфорт плюс и люкс.

Накануне премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление о восстановлении железнодорожного сообщения с Грузией. В нем говорится, что граждане Азербайджана и иностранцы с правом безвизового въезда в Азербайджан смогут пересекать границу с Грузией на поездах с 25 мая. Первый поезд отправится 26 мая.