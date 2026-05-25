Владимир Путин: Россия и Казахстан укрепляют сырьевую независимость

Владимир Путин заявил, что Москва и Астана продвинулись в области технологического и сырьевого суверенитета.

Российский лидер Владимир Путин высказался о развитии отношений Москвы и Астаны. По словам главы государства, РФ и Казахстан интенсивно развивают сотрудничество в сфере добычи и переработки ресурсов, что позволяет странам обеспечивать сырьевую независимость. 

"Расширяется и двусторонняя кооперация в области добычи и переработки критически важных природных ресурсов. Это реально способствует укреплению долгосрочной технологической и сырьевой независимости наших стран"

– Владимир Путин 

Как отметил лидер России в статье в газете "Казахстанская правда", Казахстан заинтересован в продуктах IT-компаний из РФ. Страны сотрудничают в сфере развития искусственного интеллекта, разрабатывая способы интеграции ИИ в различные сферы производства и сельского хозяйства.

