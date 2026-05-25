Иран готовит новые правила судоходства в Ормузском проливе

Представители Ирана и Омана совместно обсуждают отмену прежних условий судоходства и утверждение нового порядка транзита через акваторию Ормузского пролива.

Заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери заявил, что Иран и Оман ведут переговоры об изменении правил прохода морских судов через Ормузский пролив.

На Международном форуме по безопасности в России Али Багери анонсировал кардинальные изменения транзита через Ормузский пролив и предупредил о скорой отмене действующих правил судоходства.

"Что конкретно касается Ормузского пролива, несомненно условия прохода через Ормузский пролив и порядок прохода через него не будет как прежде, появится совершено другой порядок"

– Али Багери

Он также отметил, что разработка новых механизмов транзита ведется странами на правах прибрежных государств.

"Относительно данного момента Иран и Оман, как прилегающие прибрежные государства, ведут переговоры для определения нового механизма прохождения через Ормузский пролив"

- Али Багери