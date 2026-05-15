Педуниверситет Грозного будет сотрудничать с вузом в Гяндже

Чеченский государственный педагогический университет (ЧГПУ) будет сотрудничать с Гянджинским государственным университетом Азербайджана: руководители двух вузов подписали соглашение о совместной реализации научных и культурно-просветительских проектов и академическом обмене студентами и преподавателями, сообщили в пресс-службе вуза.

"В ходе визита в Гянджинский государственный университет делегации Чеченского государственного педагогического университета во главе с ректором Исмаилом Байхановым состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между вузами"

В ходе встречи делегации детально обсудили все направления совместной деятельности – взаимный интерес вызвали многие образовательные, научные и культурно-просветительские проекты, академический обмен студентами и преподавателями, а также сетевое взаимодействие двух вузов, - сообщили в пресс-службе вуза, передает портал "Это Кавказ".

Новое соглашение – знаменательная веха в развитии педагогического образования, подразумевающая обмен передовыми методиками обучения и проведение совместных научных исследований, а значит и повышение профессиональной компетентности преподавателей и студентов обоих университетов, отметили в ЧГПУ.

Уже в ближайшее время проректоры по научной и международной деятельности обоих университетов приступят к подготовке дорожной карты по реализации подписанного соглашения, добавили в чеченском вузе.