Экспорт автомобилей из Грузии в Азербайджан сократился почти на 50% в 2026 году

Поставки автомобилей из Грузии в Азербайджан снизились на 49% за первые четыре месяца этого года, передают грузинские СМИ.

Согласно статистическим сводкам, в АР было экспортировано чуть более 1,4 тыс автомобилей общей стоимостью свыше $50 млн. Несмотря на заметное сокращение показателей, в общей структуре автомобильного экспорта Азербайджан остается третьей страной по объемам поставок.

Всего Грузия экспортировала свыше 111 тыс автомобилей за прошлый год. Поставки принесли стране $2,8 млрд.