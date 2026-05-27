В Астане стартовало заседание Высшего Евразийского экономического совета

Президент России Владимир Путин уже находится заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане, сообщают СМИ. Он прибыл во Дворец независимости, где в настоящее время проходит основное мероприятие саммита ЕАЭС в Казахстане.

Заседание ВЕЭС началось со встречи в узком формате. В этой встрече принимают участие участвуют лидеры России Владимир Путин, Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Беларуси Александр Лукашенко, а также вице-премьер Армении Мгер Григорян.

"Ожидается, что участники заседания в узком составе в закрытом режиме обсудят планы Армении по вступлению в ЕС"

— СМИ

В рамках проведения мероприятия участники заслушают несколько докладов, в том числе о выполнении Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции, а также об итогах 20-летней деятельности Евразийского банка развития.

После этого состоится заседание в расширенном составе, где к лидерам стран ЕАЭС присоединятся глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев, вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Мохаммад Атабак.

Напомним, Владимир Путин прибыл в Казахстан в среду с государственным визитом.