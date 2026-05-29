Контролировать будущее соглашение Ирана и США могут Россия, Китай и Пакистан – Тегеран

Контроль за соблюдением обязательств по сделке, над заключением которой сейчас работают Иран и США, могли бы осуществлять РФ, КНР и Пакистан, сообщил зампредседателя Комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента ИРИ Махмуд Набавиан.
Он уточнил, что, кроме резолюции Совбеза, проект соглашения, подготовленный иранской стороны, подразумевает и другие гарантии.
Парламентарий предупредил, что после достижения любой договоренности с США Исламская Республика не будет ничего предпринимать, пока Америка не реализует меры по укреплению доверия.
"В проекте соглашения предусмотрена комиссия по контролю за исполнением меморандума, и по предложению Ирана в эту комиссию будут включены Китай, Россия и Пакистан"
– Махмуд Набавиан
Зампредседателя Комиссии добавил, что Иран намерен использовать Ормузский пролив так же – как гарантию выполнения обязательств американской стороной. Если противоположная сторона нарушит условия сделки, то Тегеран внесет изменения в график судоходства.