Контролировать будущее соглашение Ирана и США могут Россия, Китай и Пакистан – Тегеран

В Иране выразили мнение, что отслеживать выполнение обязательств в рамках будущего американо-иранского меморандума могли бы ядерные державы – Россия, Китай и Пакистан.

Контроль за соблюдением обязательств по сделке, над заключением которой сейчас работают Иран и США, могли бы осуществлять РФ, КНР и Пакистан, сообщил зампредседателя Комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента ИРИ Махмуд Набавиан.

Он уточнил, что, кроме резолюции Совбеза, проект соглашения, подготовленный иранской стороны, подразумевает и другие гарантии.

Парламентарий предупредил, что после достижения любой договоренности с США Исламская Республика не будет ничего предпринимать, пока Америка не реализует меры по укреплению доверия.

"В проекте соглашения предусмотрена комиссия по контролю за исполнением меморандума, и по предложению Ирана в эту комиссию будут включены Китай, Россия и Пакистан"

– Махмуд Набавиан

Зампредседателя Комиссии добавил, что Иран намерен использовать Ормузский пролив так же – как гарантию выполнения обязательств американской стороной. Если противоположная сторона нарушит условия сделки, то Тегеран внесет изменения в график судоходства.