Red Wings запустит дополнительные рейсы из Екатеринбурга в Тбилиси

Авиакомпания "Red Wings" с 28 июня увеличит число рейсов между Екатеринбургом и Тбилиси до девяти в неделю. Об этом сообщили представители перевозчика.

Дополнительные вылеты из Екатеринбурга назначены на пятницу и воскресенье. Обратные пассажирские рейсы из Тбилиси будут осуществляться по субботам и воскресеньям.

В "Red Wings" отметили, что Тбилиси является одним из самых популярных направлений для российских туристов. Высокий спрос обусловлен богатым историческим наследием, местной кухней, архитектурой и удобством путешествий по всей стране.

Отметим, всего в летнем сезоне 2026 года авиакомпания Red Wings будет летать в Грузию в общей сложности из 15 российских городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Краснодар и тд.