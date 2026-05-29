Вестник Кавказа

Криптовалютные биржи Ирана попали под санкции США

Криптовалютные биржи Ирана попали под санкции США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минфин США объявил о новых санкциях в отношении Ирана. На этот раз ограничительные меры введены против нескольких криптовалютных бирж.

Соединенные Штаты ввели санкции против четырех иранских криптовалютных бирж и связанных с ними физических лиц. Об этом информирует 2 июня американский Минфин. 

В заявлении, распространенном управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), сказано, что ограничительные меры затрагивают четыре компании – Bitpin, Nobitex, Ramzinex и Wallex. Кроме того, в санкционные списки попали четыре человека, связанные с компанией Nobitex.

США и Израиль начали атаки на объекты, расположенные в крупнейших городах Ирана, в конце февраля. В ответ Исламская Республика совершала удары по израильской территории и американским объектом в странах Ближнего Востока. США и Иран объявили о прекращении огня 8 апреля, после чего стороны провели переговоры в Пакистане, однако они завершились безрезультатно. 

Накануне СМИ сообщили, что представители Ирана прекратили все контакты с американской стороной. В США эту информацию опровергают.

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