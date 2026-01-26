Комитет кадастра Армении запретил застраивать Севан

Генпрокуратура Армении фактически спасла от застройки земельный участок площадью 3000 кв м на озере Севан, являющийся государственной собственностью, сообщили сегодня в Комитете кадастра страны.
"Управление по защите государственных интересов Генеральной прокуратуры Армении в июне направило ходатайство в министерство окружающей среды и ГНКО "Национальный парк "Севан"" с требованием прекратить действие договора ГНКО с компанией о предоставлении ей права застройки"
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По документам ГНКО эта территория с 2011 года полностью затоплена, а договор зарегистрирован как прекращенный, однако в Комитете кадастра выяснили, что это не так, передает NEWS.am.
На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Комитет кадастра накануне прекратил действие права на застройку спорного участка и аннулировал его государственную регистрацию.