Комитет кадастра Армении запретил застраивать Севан

Комитет кадастра Армении своим решением прекратил право застройки земельного участка на озере Севан, выданное частной компании руководством ГНКО "Национальный парк "Севан".

Генпрокуратура Армении фактически спасла от застройки земельный участок площадью 3000 кв м на озере Севан, являющийся государственной собственностью, сообщили сегодня в Комитете кадастра страны.

"Управление по защите государственных интересов Генеральной прокуратуры Армении в июне направило ходатайство в министерство окружающей среды и ГНКО "Национальный парк "Севан"" с требованием прекратить действие договора ГНКО с компанией о предоставлении ей права застройки"

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По документам ГНКО эта территория с 2011 года полностью затоплена, а договор зарегистрирован как прекращенный, однако в Комитете кадастра выяснили, что это не так, передает NEWS.am.

На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Комитет кадастра накануне прекратил действие права на застройку спорного участка и аннулировал его государственную регистрацию.