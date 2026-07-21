Клумбы сочинского Дендрария украсили более 27 тыс цветов

В 2026 году на территории сочинского парка Дендрарий впервые состоялась масштабная закладка цветников, которые украсили более 27 тыс разнообразных цветов.

В Сочи впервые провели масштабную закладку цветников на территории парка Дендрарий, высадив на клумбах более 27 тыс цветов. Об этом сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка.

Ассортимент парка значительно изменился и пополнился более чем двумя десятками новых видов и сортов. В частности, среди постоянных цветов впервые высажены ангелония, бальзамин новогвинейский, бегония всегдацветущая, петуния, сурфиния, сальвия, дихондра и другие растения.

"В этом году нам удалось вернуться на свое собственное производство. Обычно много растений закупали, а в этом году большую часть растений, можно сказать, что почти все мы вырастили самостоятельно. Смена цветников происходит два раза в году. Сейчас у нас летний сезон, который продлится до октября, и в октябре мы поменяем на зимний ассортимент"

- Галина Солтани

Отметим, сочинский Дендрарий обладает одной из богатейших ботанических коллекций в России, где собрано более 1,8 тыс видов растений, включая крупнейшую в стране коллекцию пальм и 66 видов дубов. Среди уникальных экземпляров парка представлены посаженная в 1892 году 17-метровая глициния, калифорнийские секвойи, быстрорастущий бамбук, "железное дерево" и редкий реликтовый колхидский самшит.