В CENTCOM заявили о завершении очередной волны ударов по Ирану

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о завершении 12-й ночной волны ударов по военным объектам на территории Ирана.

ВС США нанесли удары по военным объектам Ирана в рамках 12-й ночной волны, в том числе по военно-морским базам, местам хранения ракет и беспилотников, а также системам ПВО и комплексам берегового наблюдения. Об этом говорится в заявлении CENTCOM в социальной сети X.

Операция проводилась по указанию верховного главнокомандующего США. Как отметили в командовании, атаки направлены на ослабление возможностей Ирана наносить удары по коммерческим судам и создавать угрозу для гражданских моряков в регионе.

Отметим, серия взрывов произошла в районе иранского порта Бендер-Махшехр, а также в городах Сирик, Рамшир, Бушер и Ахваз.