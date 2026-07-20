Вестник Кавказа

Пезешкиан рассказал о коммуникации с Хаменеи при принятии решений

Масуд Пезешкиан
© Фото: Сайт президента Ирана
Масуд Пезешкиан заявил, что в Тегеране решили вопрос с коммуникаций между президентов и верховным лидером. Власти выполняют все указания Моджтабы Хаменеи.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан рассказал о механизмах власти в Иране. По словам Пезешкиана, в Тегеране налажены эффективные каналы коммуникации с верховным лидером ИРИ Моджтабой Хаменеи. 

"Сейчас благодаря решению вопросов, связанных с коммуникацией..., мы действуем в полном соответствии с указаниями нашего уважаемого лидер"

– Масуд Пезешкиан

Ранее в Иране заявили, что Хаменеи, который до этого ни разу не выступал на публике, останется в убежище до конца конфликта с США. 

Напомним, что Моджтаба Хаменеи возглавил Иран после гибели своего отца Али Хаменеи в результате удара американских и израильских сил.

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