Вестник Кавказа

"Пилотные зоны" начали действовать в Ливане – Госдеп

Ливан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Госдепе США объявили о начале действия "пилотных зон" в Ливане. В ведомстве отметили, что продолжат тесно работать с Израилем и Ливаном в целях реализации рамочной договоренности между этими странами.

В Ливане начали действовать три "пилотные зоны", из которых выводятся войска Израиля. Об этом рассказал 20 июля руководитель пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Томми Пиготт.

В письменном заявлении дипломата сказано, что "операции в "пилотных зонах" начались в районе трех ливанских деревень.

"Эта веха является непосредственным результатом обсуждений, состоявшихся на прошлой неделе между Израилем и Ливаном в Риме. США продолжат тесно работать с обеими сторонами, чтобы добиться успешной реализации рамочной договоренности"

– Томми Пиготт

Напомним, 26 июня представители Израиля и Ливана оформили рамочное соглашение по итогам пяти раундов переговоров, проходивших, в Вашингтоне. В соответствии с ним вооруженные силы Ливана должны постепенно восстановить "эффективный суверенный контроль над всей территорией страны", а Израиль – вывести войска из занимаемых ими районов.

Комментируя рамочное соглашение с Ливаном, в Минобороны Израиля пояснили, что вывод израильской армии с ливанских территорий не касается южной части государства, граничащей с еврейским государством – там ЦАХАЛ будет находиться до тех пор, пока официальный Бейрут не обеспечит разоружение группировки "Хезболла".

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
775 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.