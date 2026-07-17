Казахстан решил не возобновлять погрузку нефти на КТК

До завершения оценки последствий сегодняшних атак беспилотных летательных аппаратов на два казахстанских танкера у выносных погрузочных терминалов КТК Казахстан не будет проводить операций с нефтью.

Власти Казахстана приняли решение не возобновлять погрузку казахстанской нефти на терминалах Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), пока не завершится оценка последствий атак на танкеры, сообщили в Минэнерго Казахстана.

В Минэнерго страны назвали атаки на сугубо гражданские объекты критической энергетической инфраструктуры недопустимыми, напомнив: 17 июля беспилотник ВСУ атаковал пустой танкер Nordic Zenith, направлявшийся в порт под загрузку нефти, а сегодня атаке БПЛА подверглись два танкера во время погрузки нефти на Морском терминале КТК, передает Sputnik Казахстан.

Несмотря на то, что выносные причалы повреждений не получили, после оценки ущерба страна оставляет за собой право использовать механизмы защиты своих законных интересов, включая предъявление требований о возмещении причиненного ущерба.

Напомним, по трубопроводу КТК прокачивается 80% экспортной нефти из Казахстана.

Ранее мы писали о том, что сегодня целенаправленной террористической атаке БПЛА на выносных причальных устройствах ВПУ-1 и ВПУ-3 КТК подверглись два морских танкера ASIA, нефть компании "Тенгизшевройл" ("Шеврон"), и NISSOS IOS, нефть компаний Кашаган Б. В. и Матен (АО НК "Казмунайгаз") в ходе погрузочных операций на выносных причальных устройствах.