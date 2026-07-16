Конфликт США и Ирана: в Тегеране готовы перейти в наступление

Тегеран готов нарастить интенсивность атак и перейти в наступление, заявил советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи. Иран обещает фазу "полного уничтожения".

Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что Тегеран рассматривает переход к "фазе полного уничтожения" в ближайшие дни при продолжении ударов со стороны США. Армия Ирана готова перейти в наступление, отметил советник.

"Если атаки США продолжатся в течение ближайших двух-трех дней, Вооруженные силы Исламской Республики Иран перейдут от этапа сдерживания и ответных действий к фазе наступления и полного уничтожения"

– Мохсен Резаи

По словам Резаи, новая фаза конфликта может наступить в ближайшие 2-3 дня. Американские базы и военные за пределами границ Ирана могут стать целями ударов армии США.

Как отметил советник, Иран ранее сдерживал себя от более активных военных действий на фоне международной напряженности, однако новая эскалация между Тегераном и Вашингтоном меняет ситуацию. Резаи подчеркнул, что тактика США, основанная на чередовании переговоров с военными действиями, приведет к тяжелым последствиям.