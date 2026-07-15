Дорогу к границе с РФ построят в Грузии в 2028 году

Участок автомагистрали Север-Юг между Квешети и Коби откроют в 2028 году. Строители проложили тоннель протяженностью 9 км.

В Грузии продолжается строительство дороги Квешети-Коби, которая ведет к границе с Россией. Проект должны реализовать в 2028 году, при этом некоторые участки откроются уже в этом году, информирует Министерство инфраструктуры Грузии.

Строители завершили работы на 9-километровом тоннеле, который станет самым протяженным в Грузии. Также активно ведутся работы по строительству 166-метрового арочного моста.

Участок Квешети-Коби является важнейшим звеном автомагистрали Север-Юг. В рамках проекта планируется строительство двухполосной асфальтобетонной дороги с пятью мостами и тоннелями. Также появится участок до курорта Гудаури протяженностью пять километров.