Вестник Кавказа

Дорогу к границе с РФ построят в Грузии в 2028 году

Дорогу к границе с РФ построят в Грузии в 2028 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Участок автомагистрали Север-Юг между Квешети и Коби откроют в 2028 году. Строители проложили тоннель протяженностью 9 км.

В Грузии продолжается строительство дороги Квешети-Коби, которая ведет к границе с Россией. Проект должны реализовать в 2028 году, при этом некоторые участки откроются уже в этом году, информирует Министерство инфраструктуры Грузии. 

Строители завершили работы на 9-километровом тоннеле, который станет самым протяженным в Грузии. Также активно ведутся работы по строительству 166-метрового арочного моста. 

Участок Квешети-Коби является важнейшим звеном автомагистрали Север-Юг. В рамках проекта планируется строительство двухполосной асфальтобетонной дороги с пятью мостами и тоннелями. Также появится участок до курорта Гудаури протяженностью пять километров.

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