Вестник Кавказа

США провели новую атаку на Иран

Карта Ормузского пролива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Американские военные осуществили очередную волну атак на Иран сегодня днем. Атака продлилась 90 минут.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) проинформировало о проведении новой серии ударов по военным объектам в Иране 15 июля.

Военные США приступили к ударам по Ирану около 13:00 мск, атака завершилась через полтора часа.

"В ходе 90-минутной серии CENTCOM нанес удары высокоточными снарядами по системам береговой охраны, а также по местам хранения и пусковым установкам крылатых ракет на острове Большой Томб"

– CENTCOM

Удары были направлены на дальнейшее ослабление возможностей Исламской Республики атаковать в Ормузском проливе коммерческие суда, уточнили в командовании ВС США.

Отметим, что в ночь на 15 июля США наносили удары по территории Ирана на протяжении семи часов.

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