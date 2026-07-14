США провели новую атаку на Иран

Американские военные осуществили очередную волну атак на Иран сегодня днем. Атака продлилась 90 минут.
Центральное командование ВС США (CENTCOM) проинформировало о проведении новой серии ударов по военным объектам в Иране 15 июля.
Военные США приступили к ударам по Ирану около 13:00 мск, атака завершилась через полтора часа.
"В ходе 90-минутной серии CENTCOM нанес удары высокоточными снарядами по системам береговой охраны, а также по местам хранения и пусковым установкам крылатых ракет на острове Большой Томб"
– CENTCOM
Удары были направлены на дальнейшее ослабление возможностей Исламской Республики атаковать в Ормузском проливе коммерческие суда, уточнили в командовании ВС США.
Отметим, что в ночь на 15 июля США наносили удары по территории Ирана на протяжении семи часов.