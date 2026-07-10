Казахстан по просьбе России приостановит транзит семян подсолнечника

Власти Казахстана по просьбе Россельхознадзора временно приостановят транзит посевных семян подсолнечника в РФ до 1 января 2027 года.

Вице-министр сельского хозяйства Казахстана Азат Султанов подтвердил просьбу Россельхознадзора приостановить транзитные поставки посевных семян подсолнечника в РФ. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам заседания правительства.

Султанов пояснил, что Россия в рамках Договора о ЕАЭС просит временно прекратить выдачу фитосанитарных сертификатов на транзитные семена во избежание транспортных издержек поставщиков на доставку грузов, не подлежащих ввозу.

Ограничения не касаются товарного подсолнечника, который везут на переработку российским предприятиям. Кроме того, на данный момент нет никаких иных препятствий для экспорта казахстанской сельхозпродукции в РФ.

"После проведения переговоров коллеги с Российской Федерации нас заверили, что это касается только поставок семян подсолнечника. Они не касаются поставок товарного подсолнечника, который направляется на переработку на российские предприятия"

- Азат Султанов

Напомним ранее Россельхознадзор попросил Казахстан приостановить экспорт продовольственного подсолнечника в Россию до 1 января 2027 года в связи с незаконными поставками семян.