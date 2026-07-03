Шохин рассказал о последствиях повышения ключевой ставки

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей заявил о том, что повышать ключевую ставку не стоит на фоне топливного кризиса, так как это негативно повлияет на развитие бизнеса.

Центробанку РФ не стоит повышать ключевую ставку в настоящее время, такое заявление сделал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Об этом он сообщил на заседании Координационного совета региональных объединений работодателей в Дальневосточном федеральном округе.

Как пояснил Шохин, связано это со сложной ситуацией на российском топливном рынке.

"Конечно, ситуация на топливном рынке добавляет проблем. Безусловно, было бы, наверное, неправильно ждать какой-то лобовой реакции Центрального банка, а именно, что с ростом цен на топливо, который может привести к росту цен в других секторах, бороться повышением ключевой ставки"

– Александр Шохин

Он отметил, что подобные действия могут негативно сказаться на российском предпринимательстве и малом бизнесе.

Напомним, ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что прогноз по средней траектории ключевой ставки, в случае пересмотра в июле текущего года, предполагается вверх.