Уникальная батарея разработана в Турции

"Вечная" батарея, подзаряжающаяся от влажного воздуха и человеческого пота, создана турецким инженером Буньямином Шахином в сотрудничестве с коллегами из США. Ее цель – обеспечивать питание нательных медицинских приборов.

Турецкие СМИ рассказали о создании инженером Буньямином Шахином одного из самых необычных источников энергии – батареи, преобразующей в электричество влажность в окружающее ее среде. В том числе эта батарея способна заряжаться от человеческого пота, если прикрепить ее к телу.

Буньямин Шахин занялся этим проектом для того, чтобы создать надежный постоянный источник электричества для различных медицинских приборов, которые больным людям приходится носить на своем теле.

Уточняется, что разработка была осуществлена турецким инженером в сотрудничестве с учеными из США.

Батарея имеет гибкий корпус, чтобы плотно прилегать к телу, и конструируется из экологичных материалов. Проект был признан реализованным после того, как батарея стала давать достаточно энергии для питания медицинских приборов в постоянном режиме.