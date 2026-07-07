Узбекистан может нарастить поставки газа из России на 3 млрд куб м

Узбекистан в этом году может увеличить импорт российского газа на 3 млрд куб м. В прошлом году республика нарастила импорт на 15%.

В этом году Узбекистан может значительно нарастить поставки трубопроводного газа из РФ. Центральноазиатская республика увеличит импорт "голубого топлива" с 7 млрд куб м в 2025 году до 10 млрд куб м в текущем, сообщается в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

"Россия продолжает наращивать объемы поставок газа по трубопроводу в Узбекистан через Казахстан по трубопроводной системе „Средняя Азия — Центр“. Ожидается, что объемы поставок российского газа по трубопроводу в Узбекистан увеличатся с 7 млрд куб. м в 2025 году до чуть более 10 млрд куб. м в 2026 году"

– МЭА

Согласно материалам Нацкомитета по статистике, поставки российского газа за прошлый год выросли почти на 15%, достигнув отметки в 6,48 млрд куб м.

Суммарно из России и Туркменистана республика получила за первые пять месяцев года газа почти на $725 млн. Рост импорта составил 84%.