Вестник Кавказа

США завершили очередную волну ударов по Ирану

США завершили очередную волну ударов по Ирану
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Центральное командование Вооруженных сил США завершило проведение очередной масштабной серии военных ударов, атаковав 90 различных целей на территории Ирана.

Американские военные завершили очередную серию ударов по 90 целям на территории Ирана. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Среди атакованных объектов военное командование указало системы ПВО, береговые системы наблюдения, а также места хранения ракет и беспилотников.

"Силы CENTCOM завершили дополнительный раунд ударов по Ирану, нацеленных на дальнейшее ослабление возможностей Ирана атаковать коммерческие суда и невинных гражданских моряков в Ормузском проливе. Силы США нанесли удары примерно по 90 иранским военным целям"

- CENTCOM

Напомним, ранее в Ормузском проливе произошла серия нападений на коммерческие суда и моряков, что послужило поводом для возобновления американской военной операции.

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