Аэропорт Павлодара возобновит работу в сентябре 2026 года

Реконструкция аэропорта Павлодара идет по графику, она должна завершиться в сентябре, сообщили в Главной транспортной прокуратуре Казахстана.
Реализация проекта выполняется за счет средств возвращенных прокуратурой незаконно приобретенных активов, на ремонт аэропорта направлено свыше 9 млрд тенге.
В прокуратуре отметили, что строительно-монтажные работы на объекте идут в соответствии с графиком, завершение реконструкции ожидается в сентябре 2026 года.
Пропускная способность воздушной гавани после реконструкции возрастет с 200 до 300 пассажиров в час, кроме того повысится качество обслуживания и комфорт пассажиров. В прокуратуре отметили, что обновление инфраструктуры аэропорта Павлодара повысит транспортную доступность региона.
Отметим, что в мае аким Павлодарской области говорил о планах открыть аэропорт в августе.