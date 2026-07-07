Вестник Кавказа

Аэропорт Павлодара возобновит работу в сентябре 2026 года

Аэропорт Павлодара возобновит работу в сентябре 2026 года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вскоре должна завершиться реконструкция аэропорта в Павлодаре. Возобновить работу воздушная гавань должна в августе-сентябре.

Реконструкция аэропорта Павлодара идет по графику, она должна завершиться в сентябре, сообщили в Главной транспортной прокуратуре Казахстана.

Реализация проекта выполняется за счет средств возвращенных прокуратурой незаконно приобретенных активов, на ремонт аэропорта направлено свыше 9 млрд тенге.

В прокуратуре отметили, что строительно-монтажные работы на объекте идут в соответствии с графиком, завершение реконструкции ожидается в сентябре 2026 года.

Пропускная способность воздушной гавани после реконструкции возрастет с 200 до 300 пассажиров в час, кроме того повысится качество обслуживания и комфорт пассажиров. В прокуратуре отметили, что обновление инфраструктуры аэропорта Павлодара повысит транспортную доступность региона.

Отметим, что в мае аким Павлодарской области говорил о планах открыть аэропорт в августе.

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