Аэропорт Павлодара возобновит работу в сентябре 2026 года

Вскоре должна завершиться реконструкция аэропорта в Павлодаре. Возобновить работу воздушная гавань должна в августе-сентябре.

Реконструкция аэропорта Павлодара идет по графику, она должна завершиться в сентябре, сообщили в Главной транспортной прокуратуре Казахстана.

Реализация проекта выполняется за счет средств возвращенных прокуратурой незаконно приобретенных активов, на ремонт аэропорта направлено свыше 9 млрд тенге.

В прокуратуре отметили, что строительно-монтажные работы на объекте идут в соответствии с графиком, завершение реконструкции ожидается в сентябре 2026 года.

Пропускная способность воздушной гавани после реконструкции возрастет с 200 до 300 пассажиров в час, кроме того повысится качество обслуживания и комфорт пассажиров. В прокуратуре отметили, что обновление инфраструктуры аэропорта Павлодара повысит транспортную доступность региона.

Отметим, что в мае аким Павлодарской области говорил о планах открыть аэропорт в августе.