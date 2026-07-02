Вестник Кавказа

Баку, Астана и Ташкент приглашены на G20 в Майами

Баку, Астана и Ташкент приглашены на G20 в Майами
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Страны Каспийского региона получили приглашение на экономический форум G20 в Майами: в декабре 2026 года в мероприятии примут участие Азербайджан, Казахстан и Узбекистан.

Азербайджан, Казахстан и Узбекистан примут участие в саммите G20, который пройдет в Майами в декабре текущего года. Об этом сообщается на официальном сайте форума.

​​Отмечается, что данный шаг подчеркивает растущее международное значение Каспийского региона как самостоятельного центра энергетики, торговли и транспортных маршрутов, несмотря на то что эти страны не входят в постоянный состав G20.

​Особую актуальность статус приглашенных гостей приобретает на фоне развития Среднего коридора, а также укрепления связей между Центральной Азией, Южным Кавказом, Турцией и Европой.

Отметим, G20 традиционно выступает одним из главных форматов для обсуждения важнейших вопросов глобальной экономики и финансов, а основные мероприятия предстоящего саммита запланированы на 14 и 15 декабря.

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