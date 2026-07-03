Вскоре по Баку начнут ходить бесплатные маршрутки

В BakuBus анонсировали запуск бесплатных мини-автобусов: в компании не раскрыли ни подробности нового проекта, ни дату начала его работы – эксперты полагают, что ходить новые "маршрутки" будут по улицам с узкой проезжей частью.

Бакинская транспортная компания BakuBus в скором времени запустит в азербайджанской столице бесплатные компактные автобусы – ходить они скорее всего будут на улицах Баку с самой узкой проезжей частью.

Это будут небольшие современные микроавтобусы зеленого цвета, у жителей города они вызывают ассоциацию с полузабытыми "маршрутками". Их кузова украшены изображениями облаков и деревьев, что подчеркивает экологическую тематику их оформления. Примечательно, что проезд на новом маршруте будет бесплатным, передает Sputnik Азербайджан.

В компании не стали раскрывать подробности проекта, не уточнив ни точную дату начала работы маршрутов, ни их схемы, ни перечень остановок будущего городского транспорта.

Как полагают эксперты, скорее всего новые микроавтобусы будут использоваться на тех дорогах, проезжая часть которых не позволяет маневрировать крупногабаритному транспорту, говорится в сообщении.