В Казахстане намерены продлить запрет на вывоз нефтепродуктов

Минэнерго Казахстана готовится продлить запрет на вывоз бензина, дизеля и ряда других нефтепродуктов автомобильным и железнодорожным транспортом еще на полгода.

В Казахстане планируют продлить ограничения на вывоз бензина, дизельного топлива и ряда нефтепродуктов. Соответствующий проект приказа подготовило Министерство энергетики страны, документ опубликован на портале "Открытые НПА".

"С 22 ноября 2026 года по 22 мая 2027 года устанавливается запрет на вывоз бензинов, дизельного топлива и отдельных нефтепродуктов автомобильным и железнодорожным транспортом, в том числе в государства - члены Евразийского экономического союза"

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Кроме того, с 1 января по 30 июня 2027 года вводится запрет на вывоз легких дистиллятов, авиакеросинов, газойлей, толуола, ксилола и нефтяного битума за пределы таможенной территории ЕАЭС. Ограничения предусматривают исключения для поставок гуманитарной помощи и отгрузок по решениям правительства республики.

Напомним, ранее в Казахстане на протяжении нескольких лет регулярно продлевали запрет на вывоз бензина и дизельного топлива, чтобы приоритетно обеспечить внутренний рынок.