Нефтяные цены превысили $92 впервые с 30 июля

Нефть на мировом рынке продолжает дорожать – сегодня цены вернулись на уровень 30 июля, Brent превысила $92.

Сегодня на лондонской бирже ICE цена нефти марки Brent впервые с 30 июля преодолела планку в $92 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на Brent на 04:50 мск прибавили 1,13% относительно данных предыдущего закрытия, и торговались по $92,05 за баррель. Рост замедлился к 05:08 мск – до $91,9 (плюс 0,97%).

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI на бирже прибавили 1,46% и торговались по $84,96 за баррель.