Кавказ вошел в число самых популярных туристических направлений на осень

Предстоящей осенью наиболее популярными и востребованными направлениями для туристических поездок россиян стали регионы Кавказа, а также Армения и Грузия.

Осенью 2026 года более 40% опрошенных россиян планируют туристические поездки, а самыми популярными направлениями стали регионы России и страны СНГ, в частности Кавказ, Армения и Грузия. Об этом говорится в исследовании сервиса "Купибилет".

В компании отметили, что среди маршрутов лидируют страны СНГ (27%) — Армения, Грузия и Белоруссия, а второе место с 26% занимают российские регионы, в первую очередь Кавказ, Карелия и Алтай. При этом средняя стоимость авиабилетов в Армению составила 7 тыс рублей, в Грузию — 8,4 тыс рублей, а в Белоруссию — 3,6 тыс рублей.

На страны Азии и Африки в сумме пришлось 37% запланированных поездок, тогда как Европу и Америку выбрали лишь 10% путешественников. Согласно опросу, 45% респондентов планируют осенний отпуск, а еще 31% хотели бы поехать, но пока ждут подходящего момента.