Логистическая компания СДЭК начала напрямую доставлять товары на склады маркетплейсов в Армении, а также масштабно расширила работу в Белоруссии и Казахстане.

СДЭК запустил доставку товаров на склады маркетплейсов в Армении и увеличил число логистических маршрутов в Белоруссии и Казахстане. Об этом говорится в сообщении компании.

"Продавцы могут отправлять товары на склады Wildberries и Ozon в Армении - как из России, так и внутри страны. Доставка до складов маркетплейсов в Беларуси и Казахстане тоже расширилась: добавились новые склады и площадка"

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Новые маршруты охватывают логистические объекты Wildberries и Ozon по трем направлениям: из России в Армению, из Армении в Россию и внутри самой страны. Поставка товаров на локальные склады позволяет сократить сроки передачи заказов покупателям, повысить видимость карточек товаров в поисковой выдаче и ускорить вывод продукции на местный рынок.

Отметим, что в Казахстане СДЭК запустил только внутреннюю доставку на склад маркетплейса Teez для местных юрлиц, а трансграничные маршруты между Россией, Белоруссией и Казахстаном открылись в сентябре 2025 года.