Иран запретил двум дипломатам Франции въезд в страну

В МИД Ирана заявили о запрете въезда в страну двум дипломатам Франции. Париж ранее пообещал аналогичные меры в отношении двух дипломатов ИРИ.

Тегеран запретил въезд в страну двум дипломатам Франции, информирует МИД ИРИ.

"Министерство иностранных дел считает двух сотрудников persona non grata и в связи с этим запрещает им въезд в страну"

– МИД Ирана

В заявлении дипведомства отмечается, что решение мотивировано незаконной деятельностью дипломатов, а также отсутствием гарантий со стороны Парижа относительно изменений в сторону требований Тегерана.

Во Франции приняли аналогичные дипломатические меры, Париж заявил о намерении выслать двух иранских дипломатов.

Ранее в Тегеране заявили, что дипломаты нарушили Венскую конвенцию, оказывая поддержку иранской оппозиции.