Вестник Кавказа

Иран запретил двум дипломатам Франции въезд в страну

Флаг Исламской Республики Иран
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД Ирана заявили о запрете въезда в страну двум дипломатам Франции. Париж ранее пообещал аналогичные меры в отношении двух дипломатов ИРИ.

Тегеран запретил въезд в страну двум дипломатам Франции, информирует МИД ИРИ. 

"Министерство иностранных дел считает двух сотрудников persona non grata и в связи с этим запрещает им въезд в страну"

– МИД Ирана 

В заявлении дипведомства отмечается, что решение мотивировано незаконной деятельностью дипломатов, а также отсутствием гарантий со стороны Парижа относительно изменений в сторону требований Тегерана. 

Во Франции приняли аналогичные дипломатические меры, Париж заявил о намерении выслать двух иранских дипломатов. 

Ранее в Тегеране заявили, что дипломаты нарушили Венскую конвенцию, оказывая поддержку иранской оппозиции.

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