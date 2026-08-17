Иран запретил двум дипломатам Франции въезд в страну

В МИД Ирана заявили о запрете въезда в страну двум дипломатам Франции. Париж ранее пообещал аналогичные меры в отношении двух дипломатов ИРИ.
Тегеран запретил въезд в страну двум дипломатам Франции, информирует МИД ИРИ.
"Министерство иностранных дел считает двух сотрудников persona non grata и в связи с этим запрещает им въезд в страну"
– МИД Ирана
В заявлении дипведомства отмечается, что решение мотивировано незаконной деятельностью дипломатов, а также отсутствием гарантий со стороны Парижа относительно изменений в сторону требований Тегерана.
Во Франции приняли аналогичные дипломатические меры, Париж заявил о намерении выслать двух иранских дипломатов.
Ранее в Тегеране заявили, что дипломаты нарушили Венскую конвенцию, оказывая поддержку иранской оппозиции.