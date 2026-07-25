Россия начала импортировать топливо

Закупать топливо за границей начала Россия, задача – удовлетворение потребности в нем на внутреннем рынке.
РФ с недавнего времени получает топливо из других стран, о старте его импорта рассказал вице-премьер России Александр Новак.
"Сейчас уже пошел импорт"
– Александр Новак
Заместитель председателя российского правительства уточнил, что власти РФ приняли нормативно-правовые акты, дающие возможность производить дополнительное топливо более низкого класса, такое как "Евро-2", "Евро-3", "Евро-4".
Кроме того, рассказал вице-премьер, Кабмин каждый день отслеживает ситуацию на рынке топлива
Правительство России в ежедневном режиме вместе с компаниями и региональными властями мониторит ситуацию на топливном рынке, чтобы перенаправлять потоки топлива туда, где обстановка наиболее сложная.