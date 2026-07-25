Вестник Кавказа

Россия начала импортировать топливо

Бензовоз
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Закупать топливо за границей начала Россия, задача – удовлетворение потребности в нем на внутреннем рынке.

РФ с недавнего времени получает топливо из других стран, о старте его импорта рассказал вице-премьер России Александр Новак.

"Сейчас уже пошел импорт"

– Александр Новак

Заместитель председателя российского правительства уточнил, что власти РФ приняли нормативно-правовые акты, дающие возможность производить дополнительное топливо более низкого класса, такое как "Евро-2", "Евро-3", "Евро-4".

Кроме того, рассказал вице-премьер, Кабмин каждый день отслеживает ситуацию на рынке топлива

Правительство России в ежедневном режиме вместе с компаниями и региональными властями мониторит ситуацию на топливном рынке, чтобы перенаправлять потоки топлива туда, где обстановка наиболее сложная.

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