В Ереване заявили о намерении углублять партнерство с ЕС

Согласно проекту программы правительства Армении на 2026-2031 годы, стана планирует продолжить углубление стратегического партнерства с Евросоюзом.

Армения будет продолжать развивать стратегическое партнерство с Европейским союзом, говорится в проекте программы правительства на 2026-2031 годы.

Текст документа был опубликован сайте кабмина Армении. Планируется его рассмотрение на следующем заседании правительства.

Отмечается, что в самых ближайших планах – реализация закона о начале вступления в ЕС.

Также, согласно тексту программы, Ереване намерен полностью реализовать Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Брюсселем.

"Будет продолжено отраслевое развитие и интеграция стратегического сотрудничества с ЕС на основе закона 2025 года "О начале процесса членства Республики Армения в Европейском союзе"

— программа правительства РА

В тексте говорится, что в рамках соответствующего закона будут произведены изменения в соответствии с европейскими стандартами в сферах "демократии, верховенства закона, экономики, финансов, окружающей среды, социальной защиты и других областях".

Кроме того, планируется довести до завершения план действий по либерализации визового режима Армении с Евросоюзом.

При этом, согласно проекту программы правительства, Армения продолжит диалог с Россией в "русле трансформации отношений".

Подчеркивается, что этот диалог будет направлен на взаимовыгодное многоотраслевое сотрудничество.

"Трансформация и углубление партнерских отношений с Россией: диалог, направленный на взаимовыгодное многоотраслевое сотрудничество с Российской Федерацией, будет продолжен в направлении трансформации, развития и углубления отношений в новых условиях сбалансированной внешней политики, установления мира в регионе"

— программа правительства РА