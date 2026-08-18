Армении нужны переговоры с ЕС - Арман Егоян

В правящей партии Армении "Гражданский договор" заявили, что стране необходимо начать переговоры об ассоциации с Евросоюзом для углубления отношений с ЕС.

В Ереване депутат парламента от правящей партии "Гражданский договор" Арман Егоян заявил журналистам, что Армении необходимо начать переговоры с Евросоюзом об ассоциации.

"Процесс европейской интеграции предусматривает сближение с институтами Европейского союза, то есть углубление договорно-правовой базы. Начиная с этого момента, если мы хотим углубить отношения с Европейским союзом, мы должны начать переговоры об ассоциации"

- Арман Егоян

Напомним, парламент Армении в марте 2025 года принял закон о начале процесса вступления страны в Евросоюз, а в апреле того же года его утвердил президент республики Ваагн Хачатурян. Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Пашиняном заявил, что одновременное нахождение в таможенном союзе с ЕС и ЕАЭС невозможно.