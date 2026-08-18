Вестник Кавказа

Анкара поддерживает переговоры для достижения мира между США и Ираном – Эрдоган

Анкара поддерживает переговоры для достижения мира между США и Ираном – Эрдоган
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Турции заявил, что дипломатия является единственным средством нормализации отношений между Тегераном и Вашингтоном.

Дипломатия является единственным инструментом деэскалации между Тегераном и Вашингтоном, заявил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонной беседы с главой правительства Японии Санаэ Такаити.

"Турция считает единственным способом разрешения конфликтов между Ираном и США переговоры. Она поддерживает дипломатические усилия для достижения прочного мира и стабильности"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Ранее Иран и США не смогли достичь договоренности о продлении режима прекращения огня. Лидер США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон переходит к "удушению" Тегерана на фоне отказа ИРИ от шагов в сторону перемирия.

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