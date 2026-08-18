26 вагонов российского зерна поступят в Армению через Азербайджан

Транзитом через Азербайджан в Армению будет сегодня отправлено 26 вагонов пшеницы из России. Поезд отправится со станции Баладжары.

Сегодня из Азербайджана отправился состав с крупной партией пшеницы из России для Армении.

Поезд в составе которого 26 вагонов с зерном со станции Баладжары "Азербайджанских железных дорог". Состав пройдет транзитом через Азербайджан и Грузию, после чего прибудет в Армению.

Отметим, что транзитные поставки из России в Армению через Азербайджан стартовали в ноябре 2025 года, к настоящему времени совокупный объем зерновых поставок по маршруту превысил 42 тыс т.