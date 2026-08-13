Вестник Кавказа

РФ и Украина обменялись военнопленными

Военная форма
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 103 на 103. В Минобороны РФ отметили роль ОАЭ в переговорах.

Москва и Киев достигли договоренностей относительно обмена военнопленными по формуле "103 на 103". В Россию вернулись 103 военных, украинская сторона получила 103 пленных военнослужащих ВСУ,  сообщили в Минобороны России

"19 августа с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских военнослужащих. Взамен переданы 103 военнопленных ВСУ"

– Минобороны РФ

Военные РФ находятся на территории Беларуси, после чего прибудут в Россию для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации. 

В пресс-службе оборонного ведомства РФ отмечается, что посредническую роль в обмене сыграли ОАЭ.

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