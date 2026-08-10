Российские военные строители сдали школу в Гудауте

В абхазской Гудауте завершилось строительство школы для детей российских военнослужащих, которую строили военные строители: она была спроектирована по самым высоким стандартам и построена в кратчайшие сроки.

Специалисты Военно-строительного комплекса российского Минобороны завершили возведение школы для детей российских военнослужащих в Абхазии, сообщили в Минобороны России.

Строилась новая школа на территории военной базы в Гудауте, она рассчитана на 300 мест и оборудована по самым высоким российским стандартам: двухэтажное здание со спортивным и актовым залами, учебные классы оснащены новейшим оборудованием для занятий по разным предметам и учебными пособиями для проведения занятий с 1-го и по выпускной класс, передает Sputnik Абхазия.

Строители учли даже то, что Гудаута - район с жарким климатом, поэтому школа оборудована сплит-системой кондиционирования, а в ее технических помещениях есть система вентиляции воздуха.

Строительство школы было давно назревшей необходимостью – раньше дети военных ходили в и без того перегруженные расположенные рядом с базой абхазские школы, поэтому учиться приходилось в несколько смен.