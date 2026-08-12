Грузия анонсировала наземный энергокоридор из Азербайджана в Болгарию

Правительства Азербайджана, Турции, Грузии и Болгарии рассматривают возможность прокладки наземного коридора, предназначенного для передачи электроэнергии.

Проходящий по земле транзитный энергетический коридор может быть создан Азербайджаном, Турцией, Грузией и Болгарией, о проекте рассказала замглавы Минэкономики и устойчивого развития Грузии Инга Пхаладзе.

Она пояснила, что если переговоры увенчаются успехом и коридор будет построен, то Грузия станет транзитером электроэнергии в Европу из любой страны, которая будет заинтересована в таких поставках. В приоритете при этом будут страны-соседи, уточнила чиновница.

"Это очень важная и интересная с экономической точки зрения инициатива, поскольку наряду с транзитом Грузия также будет экспортировать собственную электроэнергию, что, в свою очередь, будет способствовать поддержке местного бизнеса и развитию энергетической отрасли страны на высоком уровне"

– Инга Пхаладзе

Замминистра также подчеркнула, что в случае реализации проекта Грузия впервые получит прямую энергетическую связь с Европой.

Транзитная политика Грузии

Основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что Тбилиси в настоящее время заинтересован в организации новых транзитных проектов не только по экономическим, но и по политическим соображениям. Поэтому и возникла идея в дополнение к энергокоридору Black Sea Energy по дну Черного моря выстроить инфраструктуру для наземного транзита энергии в направлении Восток-Запад.

"Правительство Грузии делает сейчас ставку на максимальное укрепление позиции республики как крупного транзитного хаба на Южном Кавказе. Для Грузии это жизненно важно, учитывая что в стране нет каких-то значимых собственных природных ресурсов. Правительство понимает, что сейчас переформатируется вся мировая геополитика, и в этих условиях Грузия должна максимально обезопасить себя путем развития своих транзитных возможностей – не только в грузоперевозках по "Срединному коридору", но и в поставках энергии из Азербайджана в Евросоюз", - прежде всего сказал он.

"Грузия безусловно стремится обратить в свою пользу тот факт, что на фоне противостояния Российской Федерации и Европы страны ЕС ищут новые источники дешевых энергоресурсов. Азербайджан на сегодняшний день выступает как главный новый поставщик газа и, в перспективе, электроэнергии в Европу. Поэтому Грузии, против которой Брюссель ведет активную "холодную войну", очень важно доказать европейцам, что маршрут безопасного импорта ресурсов из Азербайджана пролегает именно по грузинской территории – а то значит, что ЕС должен признавать и, более того, защищать геополитические интересы Грузии, а не бороться против грузинского государства", - обратил внимание Арчил Сихарулидзе.

Эксперт выразил уверенность в том, что проект наземного энергокоридора заинтересует Баку и Анкару. "Президент Ильхам Алиев накануне говорил, что все проекты по обеспечению Европейского Союза энергоресурсами будут проходить через Турцию и Грузию. Технически организовать наземный энергокоридор несложно, в экономическом и политическом аспектах не видно каких-то препятствий к тому, чтобы договориться о запуске проекта. Тбилиси и Баку сегодня очень эффективно взаимодействуют по теме поставок энергоресурсов в Европу, поскольку оба государства прямо заинтересованы в наращивании азербайджанского экспорта в направлении Восток-Запад", - заключил политолог.